Pierre Terrapon

CHESALLES-SUR-ORON

Pierrot Terrapon est né à Fiaugères, le 3 septembre 1931, dans la famille d’Alfred et Louise Terrapon, agriculteurs. Il était le cinquième de sept enfants, quatre filles et trois garçons.

Par la suite, la famille déménagea à Grattavache, où «Pierrot» effectua sa scolarité. A 16 ans, il commença un apprentissage de sellier-tapissier chez Jules Repond, à Bulle. Il fit les trajets essentiellement à vélo et en train, en hiver. Dès 1951, et toujours à la force de ses mollets, il parcourut la Veveyse en allant chez les clients pour diverses réparations et confections de matelas en crin.

En 1952, Pierrot rencontra Gilberte Piccand, du Jordil. Ils se marièrent en 1956. Le couple s’installa à Chesalles où Pierrot réalisa son rêve: se mettre à son compte. Deux enfants vinrent au…