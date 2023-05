SKI ALPIN. Fort d’une saison réussie et d’un titre de champion romand, le Châtelois Théo Bourloud intègre le Centre national de performance ouest. A Brigue, le Veveysan de 16 ans côtoiera les skieurs du SC La Berra Jan Gaillard, Romain Monney et Gaétan Roulin, tous reconduits. Côté féminin, Camille Jacqueroud (SC Edelweiss Jaun) continuera elle aussi sa progression en Valais. Fin d’aventure en revanche pour la Charmeysanne Lucie Ruffieux, qui ne figurera plus dans les cadres la saison prochaine.