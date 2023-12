«Le courage de faire du rock»

Elles sont trois rockeuses, elles ont la trentaine et déjà quinze ans de vie commune au sein de Velvet Two Stripes. Les Saint-Galloises ont enregistré leur excellent 4e album aux Etats-Unis, en moins de trois semaines. Parlons-en avec Franca Mock, la bassiste au français délicieux.

CHRISTOPHE DUTOIT

On a découvert Velvet Two Stripes un soir d’arrière-hiver à Fri-Son. En première partie de Dirty Sound Magnet, les trois Saint-Gallois leur avaient volé le show. Avec un charisme de dingue, les sœurs Sara et Sophie Diggelmann et la bassiste Franca Mock avaient livré un set impitoyable, avec cette voix entre Janis et Patti, ces guitares crades et ces tempos machinaux. Cet automne, elles sortent le fascinant No spell for moving water, entre heavy rock et blues tordu. Coup de fil outre-Sarine…