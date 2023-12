«Tes droits, mes droits»

A propos du 10 décembre, Journée internationale des droits humains, où l’on célèbre cette année le 75e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l’homme.

Tous les êtres humains, du fait de leur appartenance à l’humanité, devraient fêter le 10 décembre «les droits humains fondamentaux».

C’est un jour de mobilisation pour protéger et prévenir les individus des injustices et rappeler que les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et qu’agir dans un esprit de fraternité est extrêmement important.

Oui, nous, les Homo sapiens, datons de quelque 300 000 ans. Pour l’heure, notre évolution est toujours entravée par l’ignorance, la diversité culturelle, les préjugés et la discrimination, la pauvreté mondiale, la migration… En effet, nous sommes toujours précaires dans ce…