Au hasard de la vie

LIVRES

Jérémie Gindre

TOMBOLA

Zoé, 176 pages

Elles s’appellent Zita, Espe, Anna, Saskia… Dans les Alpes, au Québec, dans le Jura bernois, elles se retrouvent face à la nature et à ses surprises. En sept nouvelles, Jérémie Gindre parcourt le monde et confronte ses héroïnes aux hasards de la vie, qu’elles accueillent avec sérénité. Derrière l’humour subtil, se dessinent ainsi des réflexions sur les bifurcations de l’existence, les choix en apparence anodins qui modifient son tracé, parfois sans que l’on puisse le contrôler. D’où, sans doute, ce titre, Tombola, qui renvoie aussi à cet incipit très réussi de la nouvelle Plus d’espace pour les dindes: «Le soir où Anna remporta un jambon à la place d’un téléviseur quarante pouces dans une tombola, un homme qu’elle connaissait à peine lui cassa…