A bon entendeur

RTS1, MARDI, À 20 H 10

Les diamants sont éternels… et parfois russes!

Symboles ultimes de la richesse, les diamants ont mille facettes: ils sont à la fois scintillants, translucides, roses, bleus, et parfois de synthèse… Le monde des diamantaires est un univers mystérieux, avec ses codes, ses mythes et ses arnaques. Qu’est-ce qui rend cette pierre si précieuse depuis des millénaires? Comment être sûr de ce qu’on achète? Et par quel miracle la science fabrique des diamants plus vrais que nature? Dans ABE, on découvrira aussi la face cachée de ce business qui finance l’invasion russe de l’Ukraine, Moscou étant le premier exportateur mondial de diamants. ■