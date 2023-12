Bullois et Tourains invités à faire don de leurs jeux et jouets inutilisés

A l’approche des fêtes de fin d’année, le Service enfance jeunesse de la ville de Bulle (SEJB) organise pour la 4e fois son action «Mon jouet, ton jouet». Le 16 décembre, les habitants du chef-lieu gruérien et de La Tour-de-trême auront l’occasion d’offrir une seconde vie aux jeux et jouets prenant la poussière dans leurs armoires. Entre 14 h et 16 h, deux animateurs du SEJB sillonneront la ville avec un chariot «festif» (quartier des Granges, place de jeux de l’Hôtel de Ville de La Tour-de-Trême, place de jeux du stade de Bouleyres et devant le local des Tréteaux de Chalamala).

A noter qu’il sera également possible de déposer ses dons directement auprès du SEJB, à la rue du Marché 16 aux mêmes horaires. «Cette action, par essence caritative, a pour but de mettre à disposition…