Carnet noir: Michel Moret, l'éternel sourire d'un éditeur libre

La soudaine disparition de Michel Moret, fondateur et patron des Editions de l’Aire, suscite une vive émotion dans le milieu littéraire et culturel romand. Retour sur une vie dédiée aux livres: il en a publié plus de 1500 en quarante-cinq ans.

ÉRIC BULLIARD

Il avait la carrure d’un ogre et le sourire d’un enfant. L’accent traînant de celui qui revendique ses racines paysannes. Figure incontournable de l’édition romande, Michel Moret s’en est allé vendredi dernier, des suites d’un AVC. Un choc pour tout le milieu littéraire et culturel de ce coin de pays, la perte d’un ami pour les innombrables auteurs qu’il a publiés à l’enseigne de ses Editions de l’Aire, basées à Vevey.

Michel Moret s’apprêtait à fêter ses 80 ans, le 13 janvier. Cet âge respectable n’a jamais entaché sa curiosité, sa…