Charlie Chaplin, le génie de la liberté

TV5 MONDE, VENDREDI, À 21 H

Depuis plus d’un siècle, le monde entier connaît et aime Charlie Chaplin. Génie du burlesque, Chaplin a mis son talent au service d’un idéal de justice et de liberté. Son meilleur scénario fut celui de son propre destin, un destin qui s’inscrit dans l’histoire politique et artistique du XXe siècle. Porté par la voix de Mathieu Amalric, ce documentaire est le premier tout en archives consacré à Charlot. Il se nourrit de scènes d’anthologie issues de ses plus grands chefs-d’œuvre et de séquences plus surprenantes, parfois inconnues. De véritables trésors puisés dans des dizaines de sources d’archives à travers le monde. ■