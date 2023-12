Cremo: le directeur Ralph Perroud se donne «deux à trois ans» pour retrouver les chiffres noirs

Voilà 100 jours que Ralph Perroud dirige Cremo. Pour rappel, il avait pris les rênes de l’entreprise spécialisée dans l’acquisition et la transformation du lait le 16 août dernier. Quelques jours plus tard, l’annonce d’une nouvelle arnaque subie à l’étranger avait entaché ses débuts. Mais le Veveysan se veut optimiste. La société étant dans les chiffres rouges depuis plusieurs années, le directeur estime qu’il faudra «deux à trois ans pour remettre Cremo à la place qu’elle mérite».

Le directeur général annonce également qu’une restructuration ou une externalisation ne sont pas les seuls leviers à activer. Il veut davantage miser sur une «amélioration des processus de travail, via une organisation plus simple et moderne». Un programme de transformation a d’ailleurs été mis en place.

