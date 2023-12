Désinvolture

PAR CLAUDE ZURCHER

JEUDI, c’était presque une «édition spéciale assemblées communales» dans La Gruyère. J’ai compté 20 articles relatant une assemblée communale (sur 24 pages, chapeau la rédaction!) et un total de 12 315 720 francs d’investissements (12 millions quand même) en additionnant les décisions des citoyens. Cela dit, je vous demande d’imaginer deux choses: la lecture qu’en a faite un patron de BTP en prenant son café. Et moi, à noter les chiffres de tous ces investissements, à les additionner et à les commenter, par dedans moi, comme un petit vieux… Quand on pense au prix d’un collecteur d’eau…

LA POLITIQUE SUISSE expliquée à un touriste chinois. «Quand il faut élire un ministre en remplacement d’un ancien, c’est très simple: tu t’endors la veille de l’élection avec l’ancien…