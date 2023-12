David Beckham, entre strass et lucarnes

FOOTBALL. Selhurst Park, 17 août 1996. Dans les derniers instants de la rencontre entre Wimbledon et Manchester United, les quelque 26 000 supporters présents assistent à la naissance d’un mythe. David Beckham lobe le portier adverse de la ligne médiane et scelle le succès mancunien. Une frappe qui a instantanément mis le milieu de terrain sous les feux de la rampe. Une position qu’il ne quittera plus tout au long d’une carrière qui le verra passer du statut de joueur de football à celui d’icône planétaire.

Dans sa série biographique, la plate-forme américaine Netflix a choisi de revenir sur ce parcours inédit pour l’époque. Si la starification des joueurs est aujourd’hui monnaie courante, David Beckham est à l’origine de ce phénomène. Projeté sur le devant de la scène grâce à la magie…