Du côté de chez Dave

Dave Sutter

No 22 de Fribourg-Gottéron

Champion de Suisse avec Zurich, le défenseur de 31 ans a rejoint le vestiaire des Dragons en 2020.

Le Valaisan d’origine expose chaque mois, pour La Gruyère, l’actualité du club fribourgeois et les dessous de la vie d’un hockeyeur professionnel.

«Mon péché mignon à Noël? La fondue bourguignonne»

«Les fêtes de fin d’année sont une période spéciale en tant que joueur de hockey. Avec des matches la veille de Noël et deux jours après Nouvel-An, cette année ne fait pas exception. Dans le vestiaire, nous voyons ces échéances comme une motivation pour bien finir 2023 et commencer au mieux 2024. Et puis, c’est toujours plus difficile de profiter pleinement des fêtes en ressassant une défaite.

Comme il y a entraînement le lendemain, Nouvel-An ne compte pas…