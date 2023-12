Du canard à Noël

MIGRATION. Le temps est moche et les enfants courent partout dans l’appart? Heureusement, les producteurs pensent toujours aux familles pour les fêtes. Cette année, c’est Migration. Le titre fait penser à un film indépendant décrivant le périple de Mexicains en quête d’un avenir meilleur. Mais avec ses canards colvert qui rêvent du soleil de la Jamaïque, ce longmétrage d’animation ne vise pas un prix au Sundance Film Festival.

En gros, papa Mack se trouve très bien dans sa mare de la Nouvelle-Angleterre, alors que maman Pam et les enfants, Dax et Gwen, rêvent de migrer. Evidemment, le voyage ne se passe pas du tout comme prévu et la famille découvre New York et ses pigeons. Action, humour et rebondissements au programme, avec deux gages de qualité: les animations du studio Illumination…