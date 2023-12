Du mouvement au FC Bulle

FOOTBALL. Le FC Bulle a annoncé vendredi se séparer de huit joueurs en prévision du second tour. Via un communiqué de presse, le club de Bouleyres – 14e au classement de Promotion League – a indiqué vouloir limiter son effectif à 24 joueurs et diminuer drastiquement le nombre d’éléments «non formés localement». Diogo Dos Santos, Amara Cissé, Jeffry Kikanda, Nathan Tayey, Loan Bueche, Ras-Boulat Chamsoudinov, Yann Kasai et Noussayr Batbout quittent Bouleyres avec effet immédiat.

Parmi eux, des joueurs en manque de temps de jeu ou qui n’ont tout simplement pas convaincu. «Je ne dirais pas qu’il y a eu des erreurs de casting, mais avec notre budget, les joueurs qui viennent de l’extérieur doivent être au-dessus», explique Jorge Gomes, coprésident du FC Bulle. En plus de ces huit départs, le…