Fribourg: pas de poursuite contre l’évêque Morerod pour non-dénonciation d’abus sexuels

En mai 2023, l’abbé Nicolas Betticher reprochait à l’évêque Charles Morerod et à d’autres hommes d’église, dans un courrier envoyé au nonce apostolique (ambassadeur de l’Église catholique, ndlr), leur comportement vis-à-vis des abus sexuels commis au sein de l’Eglise catholique. L’évêque était accusé d’avoir eu connaissance des agressions perpétrées par trois religieux et de ne les avoir pas dénoncées.

A la suite d’investigations, le procureur général a décidé de ne pas poursuivre les personnes mises en cause. «Les investigations ont révélé que les faits concernant ces trois religieux et dénoncés par l’abbé Betticher étaient déjà connus de la justice avant le courrier de mai 2023 et qu’aucun abus relevant du droit pénal n’avait été mis au jour ou que d’éventuels abus seraient prescrits.…