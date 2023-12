Génie en perdition

BANDE DESSINÉE

Chloé Cruchaudet

CÉLESTE, T.II, IL EST TEMPS, MONSIEUR PROUST

Soleil

Il y a Marcel Proust, l’écrivain de référence qui rallongea la langue et sa vie de souvenirs. Pourtant, l’auteur de La recherche du temps perdu ne serait certainement jamais arrivé au bout de son grand œuvre sans sa domestique. Asthmatique, hypersensible à son environnement, hypocondriaque et ne sortant que rarement de chez lui, l’auteur a vécu une partie de sa vie alité. De 1913 à sa mort en 1922, il avait à côté de lui Céleste Albaret, dévouée, critique et pleine d’énergie. Le premier tome de la série qui porte son nom laissait les protagonistes en froid.

Avec Il est temps, Monsieur Proust, Chloé Cruchaudet reprend les confidences de la gouvernante dans une bande dessinée intimiste et délicate. Son dessin…