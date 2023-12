SKI DE FOND

Sélectionné pour la première fois pour le Tour de ski, Antonin Savary sera au départ des trois étapes initiales ce week-end à Toblach (Italie). Le fondeur du Ski-Club Riaz participera samedi au sprint avant de s’essayer au 10 km classique dimanche et au 20 km poursuite skating lundi. Les cinq autres étapes de la mythique tournée auront lieu les 3 et 4 janvier à Davos et dans la foulée au Val di Fiemme (Italie) les 6 et 7 janvier.