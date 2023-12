Jouer sur scène, c’est courir un peu

TREYVAUX. Sept ans que Thierry Romanens court sur scène comme un dératé. Sept ans qu’il s’est emparé de Courir, le roman de Jean Echenoz, et qu’il raconte sur les scènes de Suisse et de Navarre la vie du célèbre coureur de fond tchèque Emil Zátopek (1922-2000). Accompagné du trio Format A’3 – Alexis Gfeller au piano, Fabien Sevilla à la contrebasse et Patrick Dufresne à la batterie – l’humoristechanteur s’arrêtera (enfin, à la fin seulement) à L’Arbanel de Treyvaux ce samedi soir.

Athlète autodidacte, Zátopek fut l’homme le plus rapide sur les courses de fond pendant une dizaine d’années. La pièce revient sur ses débuts à ses records incroyables sur les stades du monde entier, son ascension aussi irrésistible que sa chute fut brutale, dans un pays sous le joug du communisme totalitaire.…