Juan Diaz est le nouveau «Monsieur culture» de la ville de Fribourg

Le Conseil communal de Fribourg a annoncé ce jeudi avoir misé sur la continuité pour nommer son nouveau responsable du service de la culture. Son choix s’est porté sur Juan Diaz, actuel chef ad interim dudit service et chef du secteur de la promotion culturelle. Il succédera au 1er janvier à Natacha Roos, qui avait annoncé sa démission en juin dernier.

Juan Diaz est au bénéfice d’une licence en sciences économiques de l’Université de Neuchâtel, ainsi que d’un certificat en gestion culturelle à l’Université de Lausanne. Dans un communiqué, l’exécutif de la ville souligne sa «solide expérience» au sein du milieu culturel fribourgeois et romand, tout comme «son regard critique» et «sa capacité à rassembler». Le quinquagénaire a notamment été directeur administratif et opérationnel du…