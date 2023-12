L’âge infini des animaux fantastiques

Si des créatures comme les licornes, les dragons, les sphinx et chimères tiennent une place de choix dans la culture populaire, on imagine souvent que ces animaux monstrueux possèdent une vague origine, médiévale au pire. Hélène Bouillon explore l’origine de ces constructions puisant aussi bien dans l’archéologie que dans l’histoire de l’art. Egyptologue et conservatrice au Louvre-Lens, la chercheuse en propose une généalogie savante, remontant aux portes de l’histoire, de la Mésopotamie à leur présence actuelle. Elle souligne notamment le rôle des auteurs de l’Antiquité et celui de la Bible dans la formulation médiévale de ces mythes que la fantasy moderne reprend, que ce soit à travers Harry Potter (J. K. Rowling), Le Seigneur des anneaux (J. R. R. Tolkien) ou Le trône de fer (G. R. R.…