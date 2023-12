La Chin Nikolé

Ha bala fitha, proupr’a tsakon dè nouthrè velâdzo, vin ti lè j’an no rèdzoyi le kà!

Chi boun’anhyan to barbu ke rèvin chu Têra por inkoradji lè j’infan a chobrâ chu le bon tsemin è lou dre ke chon amâ. Tyinta bala kothema. Li a on mache dè galéjè tsanthon po ha fitha. Dêriremin, Anne-Marie Yêrle è Nicolas Pernet n’in d’an chayi ouna novala. On piti trèjouâ po lè j’oroyè! Tinke ouna partya di parolè:

«Ou kà dè la chonbra né li vo yu?

N’in d’a ke l’an de: no l’an apêchu. I va arouvâ, l’è tan d’amâ.

Ô di balè tsoujè è di bonbon, tyè ke va portâ nouthron bon Chin?

Chin Nikolé intâd’intye-no.

- I vinyo vo portâ din ha né dè bouneu, du Hô de l’Indelé, on mèchâdzo dè Pé.

Le pye bi di prèjin, i l’è pâ din ma lota. L’è din le kà di dzin ke chè va rètrovâ.

Ô gran Chin Nikolé pê nouthrè tsan galé, no…