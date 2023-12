La Coupe de Lys en guise d’ouverture

Première étape de la Coupe fribourgeoise de ski de fond, la Coupe de Lys a lieu ce dimanche aux Mosses. Près de 150 athlètes sont attendus pour cette épreuve inaugurale.

PATRICK MARGUERON

SKI DE FOND. Le centre nordique des Mosses accueille ce dimanche la Coupe de Lys, premier rendez-vous de la saison fribourgeoise de ski de fond. Organisée par le Ski-Club Lys, la course devrait rassembler quelque 150 concurrents répartis dans une dizaine de catégories, des adultes aux plus petits. Une affluence saluée par Dominique Beaud, responsable technique du club organisateur. «La première course de la saison attire toujours plus de monde. Les gens attendent la neige avec impatience et veulent remettre leurs skis après une longue période de pause.»

La neige est de retour, mais pas en quantité…