Rétrospective mai 2023: la couronne pour Charles III et le masterplan du secteur Planchy

LONDRES. Qui a dit que la monarchie était sur le déclin? Certainement pas les Britanniques, qui sont à nouveau frappés, en ce samedi 6 mai, par une fièvre royaliste propre au Royaume-Uni. Septante ans après Elisabeth II, son fils Charles III se voit à son tour coiffé de la couronne de saint Edouard, en l’abbaye de Westminster, à Londres.

Depuis plusieurs jours dans la capitale anglaise, l’Union Jack est partout. Il prend des formes les plus diverses s’affichant sur des habits, de la vaisselle et sur bien d’autres gadgets que les fous du roi s’arrachent. La frénésie gagne le Royaume-Uni et, dans une moindre mesure, le Commonwealth. Comme une impression de grande communion autour de la monarchie britannique.

Les médias aussi plongent avec délectation dans ce grand bain de royauté, décryptant…