La Nocturne d’Im Fang reportée

SKI DE FOND. Faute de neige, la traditionnelle Nocturne d’Im Fang n’aura pas lieu ce mercredi. Près de 150 participants étaient attendus pour cette deuxième étape de la Coupe fribourgeoise de fond. «Nous aurions eu la possibilité de nous déplacer à Bellegarde, où la neige est plus abondante, mais ce n’est pas le but. L’objectif est de faire cette course chez nous, à La Villette», livre Pierre Perritaz, président du ski-club local. L’épreuve gruérienne devrait être reportée au mois de février 2024.