La publicité sexiste sera interdite dans l’espace public fribourgeois

La motion des députés Alexandre Berset (les Verts) et Carole Baschung (le Centre) a été longuement débattue ce jeudi matin au Grand Conseil fribourgeois. A droite, certains doutent de l’efficacité d’une interdiction qui ne concernerait que l’espace public alors que la publicité sexiste circule librement sur les réseaux sociaux. D’autres estiment qu’il n’est pas nécessaire de légiférer sur la question. Pour Alexandre Berset, les publicités à caractère sexiste ont un effet. «Elles alimentent, amplifient et justifient certains comportements». Au final, une courte majorité du Grand Conseil a soutenu la cause et rejoint l’avis favorable du Conseil d’Etat. Magalie Goumaz