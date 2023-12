La Suisse en quête d’un exploit mondial

L’équipe de Suisse de squash a décroché le bronze lors des derniers championnats d’Europe à Helsinki (Finlande). Un nouvel exploit la semaine prochaine lors des mondiaux par équipes en Nouvelle-Zélande est-il envisageable? «Tout est possible, reconnaît le viceprésident de Swiss Squash Grégory Bohren. Mais finir dans les huit premiers serait déjà fantastique.» Les squashers helvétiques seront opposés au Nigeria et au Japon dans le groupe D pour accéder à une phase à élimination directe dans laquelle «l’Egypte, l’Angleterre et la France sont favoris».

A Tauranga, le quatuor suisse pourra notamment compter sur le Zurichois Nicolas Müller, 19e joueur mondial et champion d’Europe 2022. «C’est le seul joueur professionnel en Suisse et ça fait plusieurs années qu’il est au plus haut niveau.…