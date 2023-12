La valse des deux Marco

SKI ALPIN. Marco Odermatt prend place dans l’histoire de son sport. Classement général de la Coupe du monde, médailles d’or olympiques, médailles d’or mondiales, il garnit son armoire à trophées au rythme des plus grands. En Suisse, ne restent devant lui que Pirmin Zurbriggen et Vreni Schneider pour le versant féminin. Mais Odermatt vise déjà plus haut, vers Herman Maier sans doute. Et si l’on rêve un peu, peut-être glissera-t-il un jour sur la trace de Marcel Hirscher et d’Ingemar Stenmark.

Le ski alpin, c’est Mikaela Shiffrin chez les filles et Marco Odermatt chez les garçons. Punkt. Schluss. Ils sont souriants et sympathiques. Ils ne se prennent pas la tête et dominent leur sujet sans se la jouer pour trois sous.

Chez moi, comme dans de nombreux foyers suisses, les exploits d’Odermatt…