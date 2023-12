L'ancien évêque Bernard Genoud accusé d'abus sexuels par une ancienne élève du Collège du Sud

L’ancien évêque de Lausanne, Genève et Fribourg Bernard Genoud, décédé en 2010, aurait abusé sexuellement d’une jeune femme. Mgr Charles Morerod affirme, dans un communiqué du Diocèse, avoir reçu le 1er décembre le témoignage d’une femme accusant son prédécesseur.

Alors étudiante au Collège du Sud de Bulle, elle aurait rencontré Bernard Genoud lorsqu’il y enseignait entre 1976 et 1994. En plus d’être son professeur, ce dernier aurait également été un ami de ses parents. C’est d’ailleurs pour cette raison que la jeune femme majeure lui aurait confié avoir subi des abus durant son enfance. Selon le Diocèse, «une relation d’emprise et de dépendance» s’est ainsi installée. L’étudiante aurait «subi des actes d’ordre sexuel répétés».

«Même si Mgr Genoud n’est plus là pour s’expliquer, il…