Le Conseil d’Etat lève l’interdiction de construire à Semsales

La commune de Semsales pourra à nouveau construire. L’interdiction temporaire promulguée par le canton à son encontre a été levée.

Pour rappel, le 1er septembre, quatre communes avaient reçu cette sanction: Meyriez, Auboranges, Chénens et Semsales. La cause: des zones à bâtir surdimensionnées et un plan d’aménagement local (PAL) qui n’avait pas été mis à l’enquête publique. Et cela malgré trois rappels écrits de la Direction du développement territorial, des infrastructures, de la mobilité et de l’environnement.

L’étape de la mise à l’enquête est désormais passée. Raison pour laquelle l’Etat de Fribourg a levé l'interdiction. Du côté des trois autres communes, Auboranges et Meyriez sont confrontées à onze oppositions, dont neuf pour le village glânois. A Chénens en revanche, personne ne…