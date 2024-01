Le FC Bossonnens, tagué par erreur par l'Inter, gagne 25000 fans

JONAS RUFFIEUX

Football. C'est l'histoire insolite de fin d'année, le cadeau improbable, la bévue hilarante d'un administrateur du compte Instagram de l'Inter Milan qui, au lieu de «taguer» le numéro 22 milanais Henrikh Mkhitaryan sur une publication de présentation du match face à Gênes, a tagué, par erreur, le compte du FC Bossonnens, petit club veveysan militant en 5e ligue fribourgeoise.

Ni une, ni deux, quelques milliers des 11 millions d'abonnés de l'Inter ont cliqué sur le lien, demandant à suivre ce FC Bossonnens, sans trop se demander pourquoi il était question, en français, de souper de soutien et d'afterwork. «Je mangeais chez un ami, je voyais du coin de l'œil que je recevais des centaines de notifications par minute, décrit, hilare, Fabien Pauli, co-responsable (avec le capitaine Nelson Ribeiro) du compte Instagram du club. Je n'ai rien compris à ce qui nous arrivait! C'est un ami de Nelson qui a vu d'où cela provenait et nous a avertis. C'est énorme!»

D'environ 350 abonnés, le club veveysan a bondi à 25’000, ce samedi matin. Pour devenir... le 4e club de foot le plus suivi de Romandie - derrière Servette, Sion et le Lausanne-Sport, le 1er du canton. Un seul club fribourgeois, d'ailleurs, tous sports confondus, compte davantage d'abonnés: Fribourg-Gottéron et ses 35’400 followers.

Sur la vague éphémère de son succès, le FC Bossonnens a publié une série de stories, proposant un duel sur le terrain à l'Inter, faisant état de son classement des clubs les plus suivis, remerciant encore le club de Yann Sommer pour la publicité. Bref, pile ce qu'il fallait pour amuser le football des talus fribourgeois en pleine pause hivernale.