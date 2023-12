Le Grand Conseil renvoie le projet de stratégie d’éducation numérique

C’est à l’unanimité de ses membres que la commission avait proposé de renvoyer le projet à l’expéditeur. Le Conseil d’Etat s’est ensuite rallié à l’idée. Les députés ont confirmé mardi cette décision également à l’unanimité (1 abstention).

La commission considère que les coûts pédagogiques, liés à la mise en œuvre du volet numérique du Plan d’études romand (PER), doivent être sortis du projet et intégrés au budget de fonctionnement ordinaire. La raison est simple: le canton devra de toute façon se conformer à ses obligations intercantonales. Pour la commission, l’équipement informatique doit être considéré comme une fourniture scolaire et financé entièrement par le canton. Selon elle, il faut également exclure les classes enfantines de la dotation et privilégier en 1H et 2H une éducation…