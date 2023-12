Le Nouvel Opéra Fribourg s'attaque à Guillaume Tell, de Gioachino Rossini

Pour sa grande production de fin d’année, le Nouvel Opéra Fribourg s’attaque à un monument: dès vendredi, il présente Guillaume Tell, de Gioachino Rossini, à Equilibre. Une œuvre où le compositeur italien met toute son énergie pour revisiter l’histoire du héros helvète.



ÉRIC BULLIARD

ÉQUILIBRE. Son ouverture est peut-être la plus célèbre au monde: elle fait partie de ces airs que connaissent même les plus rétifs à l’opéra et à la musique classique. Son histoire tient du mythe suisse et son ampleur dépasse les productions antérieures du Nouvel Opéra Fribourg: pour son traditionnel spectacle de fin d’année, le NOF aborde un monument en montant Guillaume Tell, de Gioachino Rossini. Cinq représentations sont prévues à Equilibre, dès vendredi et jusqu’au 7 janvier.

Les mélomanes fribourgeois…