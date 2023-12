Lucien Dénervaud de retour aux affaires

FOOTBALL. Six mois après la non-reconduction de son contrat au FC Bulle, Lucien Dénervaud a retrouvé de l’embauche. Le Charmeysan s’est engagé avec le FC Monthey, pensionnaire de 1re ligue. «Je suis heureux de retrouver les terrains. Cette pause a été bénéfique pour moi, mais m’a paru longue», se réjouit le technicien de 37 ans qui retrouve en Valais un championnat qu’il connaît. «La priorité était de quitter le canton de Fribourg. Je voulais voir autre chose et découvrir une nouvelle structure.» Lucien Dénervaud rejoint l’équipe entraînée jusqu’à l’été dernier par un certain Cédric Strahm, qui lui a succédé à la tête du FC Bulle.

«Un beau défi»

Treizièmes au classement, les Chablaisans lutteront pour leur place au 4e échelon national. «C’est un beau défi. En rejoignant un club à…