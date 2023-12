Luton Town, la parenthèse d’authenticité

FOOTBALL. Vous ne connaissiez peut-être pas le Luton Town FC ni son capitaine Tom Lockyer il y a quelques mois. Le club anglais et son international gallois ont fait parler d’eux ces dernières semaines, et bien malgré eux. Mi-décembre, le capitaine des «Hatters» s’est effondré en plein match, vraisemblablement victime d’un arrêt cardiaque. Quelques jours plus tard, le Gallois va mieux et a pu passer les fêtes de Noël en famille. Les nouvelles du corps médical sont rassurantes même si son avenir sur les terrains est incertain. Dans l’intervalle, sans son capitaine, sur son lit d’hôpital, Luton s’est imposé par deux fois face à Newcastle et Sheffield, engrangeant ainsi de précieux points dans la lutte pour le maintien. Cela aurait pu être la belle histoire de Noël. Le Petit Poucet de la…