Mathilde Gremaud en route vers le quadruplé

SKI FREESTYLE. Mathilde Gremaud a terminé en première position des qualifications de la manche de Coupe du monde de Big Air à Copper Mountain. Jeudi aux Etats-Unis, la freestyleuse rochoise a récolté 93 points, soit 1,5 de plus que sa dauphine britannique Kirsty Muir. La championne olympique de 23 ans disputera ce samedi la finale prévue à 18 h (heure suisse) et voudra remporter son quatrième succès en autant de Coupes du monde cette saison. Thibault Magnin et Valentin Morel, les deux autres Gruériens généralement engagés sur le circuit, n’ont pas pris part aux qualifications masculines.