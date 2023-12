Mathilde Gremaud partage enfin

SKI FREESTYLE. Mathilde Gremaud a signé, samedi aux Etats-Unis, son quatrième podium de Coupe du monde de ski freestyle en autant d’épreuves. Lors du Big Air à Copper Mountain, la Rochoise s’est emparée de la deuxième place grâce à un total de 185,5 points, devancée par la Française Tess Ledeux de trois longueurs et demie. Après trois succès à Coire, Stubai et Pékin, la Gruérienne en a finalement laissé un à la concurrence pour la dernière étape de 2023. «Mathilde n’était pas déçue, car elle sait qu’elle en a encore sous les skis pour aller battre Tess plus tard», livre son entraîneur à Swiss-Ski Grégory Tüscher.

Avant la prochaine manche du circuit dès le 17 janvier à Laax (GR), la championne olympique est logiquement en tête d’un classement général, qui est son objectif de la saison.…