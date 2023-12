Nous n’avons fait que notre travail

Tribune libre

A propos de la réception de l’HFR Riaz.

Dans son courrier des lecteurs du 5 décembre, Stella Bonnet met en cause la réception de l’HFR Riaz et s’étonne de l’accueil qui lui a été réservé. Le 1er décembre, elle souhaitait y déposer de la documentation relative à l’initiative «Pour des urgences hospitalières publiques 24/24 de proximité». En tant que responsables de la réception et de l’accueil sur ce site, nous tenons à expliquer les raisons de ce refus. Les réceptions des différents sites de l’HFR ont la responsabilité de veiller au contenu des affiches et flyers qui y sont déposés et, face aux nombreuses demandes diverses, elles sont parfois amenées à en refuser certains lorsqu’ils ne correspondent pas aux valeurs de l’institution.

En refusant d’accéder à la demande de Mme…