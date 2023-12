Période faste au TTC Bulle

TENNIS DE TABLE. Le TTC Bulle disputait dimanche son dernier match de la saison régulière de Ligue nationale B (LNB). Vainqueurs des Young Stars de Zurich sur le score de 9-1, les Gruériens ont bouclé l’année civile au premier rang de leur groupe, avec sept victoires en autant de rencontres. «C’est une belle satisfaction pour notre club. L’objectif initial était le top 4», réagit Luca Anthonioz, capitaine de la formation bulloise.

Cinquième l’année dernière, le TTC Bulle avait dû lutter pour son maintien. Comment expliquer ce contraste entre les deux exercices? «Nous sommes désormais dans le groupe suisse alémanique et le niveau y est moins relevé. De plus, nous avons accueilli un nouveau joueur, Gaël Vendé. Il est notre numéro 1 et amène une bonne dynamique. Notre équipe est plus forte…