Phanee De Pool entre slam et chansons

FRIBOURG. Née sur scène en 2017, Phanee de Pool présentera son troisième album au théâtre Equilibre, ce samedi à Fribourg. La jeune Biennoise de 34 ans se décrit volontiers comme malicieuse et dotée d’une lucidité «un chouïa trop lourde pour elle». Avec AlgorYthme, elle aborde des thèmes du quotidien comme l’intelligence artificielle, l’amour et la précarité. Entre slam et chanson, elle traversera son répertoire en compagnie de son Pocket Symphonik, avec son arrangeur Etienne Champollion au piano, un clarinettiste et un quatuor de cordes. CD

Fribourg, Equilibre, samedi 16 décembre, 20 h. www.equilibre-nuithonie.ch