Pixels et caeteraCLAUDE ZURCHER

VUE DU CIEL. Qui a réussi à inculquer, aux enfants de ma génération, que les morts avaient cette capacité redoutable, là-haut dans le ciel, de savoir tout sur nous, d’observer nos actions mais aussi – surtout – de connaître nos pensées, toutes nos pensées, et qu’il allait de nos actions comme de nos pensées, les morts pouvaient les connaître toutes, jusqu’aux plus secrètes, aux plus déviantes. Rien ne leur échappait, aux morts, c’était leur pouvoir sur les vivants. Quand je dis les enfants de ma génération, je parle des enfants de l’après-Vatican II, alors que les effets du Concile se déployaient dans ces années-là comme une nappe pour le repas du dimanche. Maintenant, c’est le contraire. A nous de voir les actions des morts, de découvrir leurs pensées clandestines, leurs penchants…