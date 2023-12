FRI-SON. Vendredi, Fri-Son offre sa scène à El Mizan, un groupe de psych rock maghrébin aux influences musicales aussi diverses que l’Algérie, le Maroc, l’Egypte, la France et la Suisse. Au cœur de cette aventure, Anouar Kaddour Chérif et Sami Grar ont enregistré leur premier EP avec le clarinettiste Damien Converset. En première partie, Roshâni, un trio de fuego électrique bercé de sonorités persanes, marocaines, bulgares et mexicaines, lancé par la Genevoise Roxane Dumont.