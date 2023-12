dit Roger de la piscine

CHÂTEL-SAINT-DENIS

Roger Dénervaud, dit Roger de la piscine, s’en est allé paisiblement, entouré par tous les siens, le 2 décembre à la Maison Saint-Joseph, à Châtel-Saint-Denis. Une cérémonie a eu lieu à l’église, le 6 décembre.

Roger était le fils de Pierre et Léa Dénervaud-Savoy. Il était le cinquième et unique garçon de la fratrie. Il vit le jour le 18 mai 1927. Il grandit et passa toute sa vie dans le chef-lieu de la Veveyse.

Comme une majorité de Pérallus, soit les habitants de la route de la Péralla, il exerça son métier d’électricien auprès des EEF pendant trente ans. Travailleur acharné, sérieux et parfois farceur, son entrain communicatif était fort apprécié par ses collègues.

Puis, secondé par son épouse Mimi, il assuma, ni plus ni moins, la…