Science grand format

FRANCE 5, JEUDI, À 21 H 05

Tour Eiffel, le rêve d’un visionnaire

Paris, 1889, Gustave Eiffel vient de terminer sa collaboration sur la statue de la Liberté. Pour l’Exposition universelle, il décide de tenter l’impossible: construire la plus haute tour au monde. Mais la tour Eiffel n’aurait jamais existé sans ses précédents projets. Ce pionnier et visionnaire a en effet réalisé plus de 300 ouvrages d’art métalliques un peu partout dans le monde: des viaducs, des ponts, des gares et des usines – une course à l’innovation qui lui a permis de bâtir plus vite et plus haut. Au cœur de la capitale, il érige ce colosse de 309 mètres en seulement deux ans, deux mois et cinq jours. Mais vingt ans après son édification, la tour est menacée de disparition. Rien n’arrêtera Gustave Eiffel, qui va alors…