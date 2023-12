Thomas Kolly: «J’ai compris que le ski venait de s’arrêter net pour un moment»

La série d’hiver de La Gruyère propose le témoignage de cinq jeunes sportifs dont la carrière a été enrayée par une blessure.



Troisième épisode avec le skicrosseur d’Hauteville Thomas Kolly, victime d’une triple fracture de la jambe.



De retour sur les lattes cet hiver, le Gruérien de 20 ans retrace ses longs mois de convalescence.

GLENN RAY

SKICROSS. Alors qu’il visait le cadre C de Swiss-ski et les championnats du monde juniors, Thomas Kolly a été forcé de mettre ses ambitions en suspens. La faute à une triple fracture de la jambe subie par le skicrosseur d’Hauteville en automne dernier à l’entraînement. Après plus d’une année sur la touche, il renouera avec la compétition en janvier prochain. Le Gruérien de 20 ans retrace ces longs mois sur la touche, durant lesquels il n’a jamais perdu…