Toutes griffes dehors

BANDE DESSINÉE

Juan Días Canales et Juanjo Guarnido

BLACKSAD, T. VII, ALORS, TOUT TOMBE

Dargaud

Il n’aura fallu que deux ans d’attente pour que le septième tome de Blacksad paraisse. Par rapport aux huit ans qui séparaient les deux précédents, on peut dire que Juan Días Canales et Juanjo Guarnido ont mis les bouchées doubles pour mettre fin au diptyque Alors, tout tombe, l’un des meilleurs récits de la série. L’enquête est menée en profondeur dans un New York des années 1950, avec ses magouilles politiques et ses ambitions destructrices. Le polar animalier se gratifie même d’une touche de romantisme. Des personnages développés, des dialogues efficaces, le duo hispanique approfondit l’univers de la panthère noire, tout en faisant de la Grande Pomme un acteur essentiel de cette histoire.

