Un «lait» végétal, pas synthétique

AGRICULTURE. L’Etat de Fribourg défend la stratégie de Grangeneuve en matière d’alternatives au lait. Les députés Lucas Dupré (udc, Villargiroud) et Marc Fahrni (udc, Le Crêt) avaient interpellé le Conseil d’Etat à la suite d’un article de La Gruyère du 6 juillet. Il y était question de l’activité de l’institut agricole autour de «drinks» issus d’une autre production qu’animale. Grangeneuve met notamment sa halle de technologie à disposition pour des sociétés privées désireuses de procéder à des tests dans ce sens.

«Le Conseil d’Etat constate que le choix de répondre à des mandats d’entreprises afin d’élaborer des boissons végétales, et non du lait synthétique, s’inscrit dans la stratégie agroalimentaire, relève le gouvernement dans sa réponse. En tant que centre de formation et de…