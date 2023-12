Un peu de chaleur pour l’hiver

MUSIQUE

Audiogram

DISQUES. Ces derniers temps, à la télévision française, on entend sa voix douce bercer une pub SNCF: «Je voudrais partir maintenant/Te retrouver/Tu me manques tellement…» Derrière cette ballade gracieuse se trouve un Franco-Québécois au drôle de nom, Aliocha Schneider. Après deux albums en anglais, où transparaissait son goût pour la folk américaine, il vient de sortir ce troisième disque, (presque) entièrement en français, à la fois mélancolique et ensoleillé.

Egalement comédien (comme son frère Niels), Aliocha Schneider s’est retrouvé en Grèce sur le tournage de la série Salade grecque, de Cédric Klapish. C’est là qu’il a écrit et composé ces nouvelles chansons, qui gardent une langueur méditerranéenne. Avec un sens de la mélodie…