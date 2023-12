Un sapin s’enflamme et provoque un incendie

ÉCUVILLENS

Un sapin de Noël s’est embrasé le 24 décembre, peu après 22 h, à Ecuvillens, propageant l’incendie à l’appartement. A l’arrivée du service du feu et des forces de l’ordre, l’incendie avait été maîtrisé par les locataires de l’appartement. Quatre personnes, un homme de 51 ans, une femme de 40 ans, un garçon de 13 ans et une fille de 9 ans ont été blessés et pris en charge par des ambulanciers. Ces derniers ont été relogés et les 11 habitants évacués ont pu regagner leur logis pendant la nuit. La route du Village a été fermée durant une heure environ. «Il semblerait que des allumettes de Bengale ont été allumées et posées sur un sapin de Noël, ce qui a déclenché l’incendie», précise la police cantonale. Une enquête a été ouverte. PC