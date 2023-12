Un suspect arrêté pour l’homicide de Broc

L'auteur présumé de l'homicide de Broc a été interpellé, affirme la Police cantonale fribourgeoise ce jeudi après-midi. Pour rappel, lundi 20 novembre en fin de matinée, des policiers découvraient à Broc le corps sans vie d’un homme de 76 ans, solitaire selon le voisinage. Les premières investigations ont porté les soupçons sur un Français de 27 ans, connaissance de la victime, informe la Police cantonale dans un communiqué.

Le jeune homme aurait ensuite quitté la Suisse, «vraisemblablement à destination de son pays d’origine». Le Ministère public fribourgeois a alors demandé une entraide judiciaire internationale. Démarche payante, parce que mardi 5 décembre, l’auteur présumé a été interpellé à Paris. L’enquête se poursuit pour déterminer le motif de son potentiel acte.

Selon l’AFP, l’auteur des 19 coups de couteau mortels serait le fils de l'ancienne campagne du septuagénaire. Il aurait été hébergé par la victime qui l'aurait aidé financièrement, avant de se disputer avec son hôte la veille du drame. Selon les sources de l'agence de presse, le suspect ne se serait pas exprimé et n'aurait pas reconnu les faits. Le parquet aurait confirmé avoir mis à exécution une détention d'un an «qui lui restait à effectuer de peines précédentes et qui n’avaient pas encore pu lui être notifiées». GB